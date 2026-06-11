Previsioni AbruzzoMeteo: La coda di una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni centrali e favorirà un nuovo aumento dell’instabilità e temperature in generale diminuzione. Torna il bel tempo nel fine settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, nella giornata di ieri, ha raggiunto le regioni settentrionali ed ha provocato episodi di marcato maltempo con temporali di notevole intensità su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prossime ore la perturbazione scivolerà verso i vicini Balcani ma la “coda” di questo sistema nuvoloso attraverserà le nostre regioni centrali e sarà accompagnata da un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che determineranno un generale calo delle temperature e dei tassi di umidità, con conseguente peggioramento delle condizioni atmosferiche caratterizzato da un aumento dell’instabilità e possibili rovesci, anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. Le precipitazioni, a carattere sparso, interesseranno le Marche, la nostra regione, il Molise e la Puglia nelle prossime ore e nel corso del pomeriggio-sera, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, specie sul Molise e sulla Puglia, con venti settentrionali in rinforzo e conseguente moto ondoso in aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di venerdì, tuttavia le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, specie sul versante adriatico, ma la tendenza è verso una progressiva espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana verso la nostra penisola e, di conseguenza, nel fine settimana assisteremo ad un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature che torneranno progressivamente a salire, specie nella giornata di domenica – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento in mattinata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con possibili precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sulle zone alto collinari, interne e montuose, tuttavia nel corso della giornata le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, interesseranno anche il settore adriatico e, localmente, la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Non si escludono manifestazioni temporalesche di moderata intensità, più probabili sulle zone collinari, interne e montuose, ma in possibile sconfinamento verso il settore orientale e costiero, in attenuazione entro la serata – Nella mattinata di venerdì saranno ancora possibili residui annuvolamenti ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità entro il pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie al mattino ma la tendenza è verso una generale diminuzione dal pomeriggio-sera e nel corso della giornata di venerdì.Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali, in rinforzo dalla tarda mattinata, specie sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Occidentali sulle zone interne e montuose – Possibili colpi di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso al primo mattino ma con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 04, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org