Previsioni AbruzzoMeteo: La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un tempo decisamente migliore ma non mancheranno annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate. Una debole perturbazione è attesa venerdì, anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di ieri, la perturbazione atlantica che ha causato episodi di maltempo anche sulle nostre regioni centrali, ha ormai raggiunto i vicini Balcani e la Grecia e, nelle prossime ore, è prevista la temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione che ci regalerà una giornata caratterizzata da tempo stabile ma con annuvolamenti provocati dal transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Una nuova perturbazione di origine atlantica, meno intensa rispetto alla precedente, attraverserà le nostre regioni centro-settentrionali nella giornata di venerdì e favorirà un nuovo graduale aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose, dove non si escludono addensamenti consistenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico ma, in attenuazione in serata e in nottata – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel fine settimana, tuttavia non mancheranno annuvolamenti e, soprattutto, non si escludono addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici; le temperature torneranno progressivamente a salire nei prossimi giorni e si porteranno nuovamente al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con ampie schiarite nel corso della giornata; la nuvolosità stratificata potrà favorire estese velature su gran parte del territorio regionale, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono variazioni nella prima parte della giornata di venerdì, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico, con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche sparse, in attenuazione entro la nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali, in temporaneo rinforzo nel pomeriggio, specie lungo la fascia costiera – Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org