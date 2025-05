Previsioni AbruzzoMeteo: La nostra penisola continuerà ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifesteranno anche sulle nostre regioni centrali e le temperature si manterranno ancora al disotto delle medie stagionali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta ancora interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che raggiungono direttamente le regioni centro-settentrionali, mentre corpi nuvolosi provenienti dalle regioni nord africane raggiungeranno il meridione nelle prossime ore e lambiranno le nostre regioni centrali – Fenomeni di instabilità torneranno a manifestarsi nelle prossime ore sulle Marche, sulla nostra regione, sul Lazio e, localmente, sul Molise, con elevata probabilità di rovesci e temporali, in estensione dalle zone appenniniche verso il settore adriatico, ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Schiarite anche ampie si manifesteranno nella giornata di sabato, specie al mattino, mentre nel pomeriggio torneranno a formarsi i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche sparse, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre nella giornata di domenica è previsto anche un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, con l’instabilità che si manifesterà ancora una volta lungo la dorsale appenninica e, localmente, sul versante adriatico – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dall’Europa centro-orientale, che raggiungeranno la nostra penisola e il settore adriatico, con conseguente fase di maltempo che, alla base dei dati attuali, interesserà anche le nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, mentre annuvolamenti saranno presenti al mattino sulle zone collinari e costiere, in ulteriore intensificazione nel corso della mattinata, con possibili rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, più probabili nel Teramano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio la nuvolosità tornerà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone collinari che si affacciano sul versante adriatico e, occasionalmente, anche lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. In serata e in nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, con schiarite che si manifesteranno anche nella prima metà della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si escludono colpi di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso o mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

