- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 28, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeMeteoPrevisioni AbruzzoMeteo: La perturbazione atlantica in arrivo al nord favorirà temporali di...
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione atlantica in arrivo al nord favorirà temporali di forte intensità e una temporanea risalita di masse d’aria calda sulle nostre regioni centrali. Atteso peggioramento nella giornata di venerdì

- Spazio Pubblicitario 02 -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, interesserà le regioni settentrionali dove favorirà episodi di maltempo con temporali di forte intensità e rischio elevato di nubifragi e violente raffiche di vento, mentre le nostre regioni centro-meridionali saranno interessate dalla risalita di masse d’aria calda che precedono la perturbazione e che, nel corso della giornata, favoriranno un ulteriore deciso aumento delle temperature ma anche annuvolamenti associati a rovesci sparsi: come accade frequentemente con la risalita di aria calda dalle regioni nord-africane, saranno possibili annuvolamenti consistenti e rovesci sparsi (misti a polvere/sabbia in quanto è presente polvere sahariana in sospensione in quota) sulle regioni centrali tirreniche e, localmente, anche sul versante adriatico nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsti venti meridionali in rinforzo (Scirocco e Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico) e temperature che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni centrali nella giornata di venerdì e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, più probabili sul versante tirrenico e sulle zone appenniniche ma non si escludono sconfinamenti fin verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Instabilità che proseguirà nella giornata di sabato con precipitazioni sparse e temperature in generale diminuzione su gran parte delle nostre regioni centrali, mentre un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite in mattinata ma con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi, in estensione verso il settore adriatico, in temporaneo miglioramento entro la serata-nottata ma la tendenza è verso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla giornata di venerdì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, dove tornerà il maltempo con elevata probabilità di temporali, in probabile sconfinamento verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi.Venti: Moderati dai quadranti meridionali con possibili rinforzi nel corso della giornata – Scirocco sul versante adriatico, Libeccio sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Probabile Garbino sul versante adriatico nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it