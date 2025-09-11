Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione ha raggiunto le regioni meridionali e nelle prossime ore è atteso un ulteriore miglioramento sulle nostre regioni centrali ma permarranno condizioni di instabilità

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La perturbazione atlantica che nella giornata di ieri ha favorito lo sviluppo di forti temporali sulle regioni centrali, nelle prossime ore interesserà le regioni meridionali dove sono attesi annuvolamenti, rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, mentre un graduale miglioramento è atteso sulle nostre regioni centrali con ampie schiarite alternate a nuovi annuvolamenti nel corso della giornata: residue condizioni di instabilità si manifesteranno sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, specie tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, in particolare sui rilievi appenninici e sul versante adriatico, dove non si escludono nuovi addensamenti associati a rovesci sparsi ma in miglioramento entro la serata-nottata – L’ingresso di masse d’aria più fresca tra oggi e la mattinata di venerdì favorirà, infatti, la formazione di annuvolamenti sulle nostre regioni adriatiche e non si escludono precipitazioni sparse, pur con ampie schiarite rispetto alla giornata di ieri – Inoltre un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica attraverserà le nostre regioni centro-settentrionali tra sabato sera e la giornata di domenica, favorendo un graduale aumento della nuvolosità, specie domenica, con possibili precipitazioni sparse, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone interne, in particolare sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Ampie schiarite sul versante adriatico, tuttavia non si escludono addensamenti consistenti al mattino, specie sull’Adriatico centrale, con possibili rovesci temporaleschi, in probabile estensione verso le aree costiere del Teramano, localmente anche del Pescarese – Nel corso della mattinata sono attese ampie schiarite sul versante adriatico ma con annuvolamenti sulle zone interne; dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibili precipitazioni sparse, in estensione verso le aree costiere ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org