Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione in transito al centro-sud continuerà a favorire annuvolamenti e precipitazioni anche sulle nostre regioni centrali, specie sul versante adriatico. Graduale miglioramento da stasera

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione che, nella giornata di ieri, ha interessato soprattutto il meridione con rovesci e temporali anche di moderata intensità, specie sul settore ionico, ma nelle prossime ore la nuvolosità e le precipitazioni, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, continueranno ad interessare le nostre regioni centrali almeno fino al pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Successivamente la perturbazione si sposterà verso i vicini Balcani e la nuvolosità tenderà ad attenuarsi dalla serata e nel corso della giornata di sabato, anche se il miglioramento sarà graduale e nella mattinata di domani saranno possibili ancora residui annuvolamenti sul Molise e sulla Puglia, in attenuazione nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Nel fine settimana avremo un tempo decisamente migliore al centro-nord anche se una nuova perturbazione, proveniente dalle regioni nord africane, attraverserà la Sicilia e la Calabria nella giornata di domenica e una perturbazione di origine atlantica (che attraverserà la nostra penisola tra lunedì e mercoledì) si avvicinerà alle nostre regioni settentrionali favorendo un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera di domenica – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse, più frequenti ed intense nel Chietino e sulle zone pedemontane e collinari del Teramano e del Pescarese – Piogge sparse potrebbero interessare anche il settore occidentale della nostra regione ma saranno più probabili e frequenti sul settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dal pomeriggio-sera è previsto un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con attenuazione delle precipitazioni e della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso il settore adriatico entro la serata-nottata e nella mattinata di sabato – recita il testo pubblicato online. Nuovi addensamenti sono attesi nel pomeriggio di sabato, specie a ridosso dei rilievi appenninici e, localmente, sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso nel Vastese – si apprende dalla nota stampa. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

