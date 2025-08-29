Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione interesserà le nostre regioni centrali nelle prossime ore e nella giornata di sabato con elevata probabilità di rovesci e temporali, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne. Tempo instabile anche sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore e nella giornata di sabato, attraverserà le nostre regioni centrali e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche che riguarderà soprattutto il settore tirrenico e le zone appenniniche, dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento – La perturbazione, inoltre, si sposterà verso le regioni meridionali entro la giornata di sabato e sarà accompagnata da un generale calo delle temperature, anche sensibile sulle nostre regioni adriatiche, e non mancheranno precipitazioni a prevalente carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. Un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di domenica con ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni e temperature che torneranno in linea con le medie stagionali, grazie ai venti settentrionali che allontaneranno anche la polvere sahariana in sospensione in quota in queste ultime ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore, tuttavia, le temperature continueranno a mantenersi ancora ben al disopra delle medie stagionali a causa dei venti meridionali che soffieranno in maniera piuttosto sostenuta sulle zone collinari, interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali localmente di moderata intensità sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, in estensione verso la Valle Peligna e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, con forti raffiche di vento in discesa verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Nelle prossime ore saranno possibili ampie schiarite, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre la nuvolosità continuerà ad essere più compatta nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro dove non si escludono rovesci sparsi e temporali – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, i temporali potrebbero intensificarsi ed estendersi dalle zone interne verso il settore adriatico e non sono da escludere fenomeni di forte intensità, accompagnati da intense raffiche di vento e da possibili grandinate, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Schiarite temporanee attese in tarda serata-nottata ma nel corso della giornata di sabato il tempo tornerà a peggiorare ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico entro il pomeriggio e il tardo pomeriggio con precipitazioni anche temporalesche e temperature in generale diminuzione – Temperature: In aumento, localmente anche sensibile sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. In diminuzione sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Da domani le temperature subiranno un generale calo anche sul versante adriatico – Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con probabile Garbino sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso sottocosta ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

