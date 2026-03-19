Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione si sposta lentamente al meridione e di conseguenza assisteremo ad un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa orientale che, nella giornata di ieri, ha favorito condizioni di maltempo su gran parte delle nostre regioni adriatiche con rovesci diffusi e nevicate sui rilievi appenninici anche a quote relativamente basse – Nelle prossime ore, il maltempo si sposterà al meridione, tuttavia condizioni di instabilità continueranno a riguardare ancora le nostre regioni centrali: in particolar modo sull’Abruzzo e sul Molise sono attesi ancora annuvolamenti diffusi e rovesci localmente a carattere temporalesco, accompagnati da venti di Grecale ancora piuttosto sostenuti – precisa il comunicato. La tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, che si manifesterà dapprima sulle Marche, poi si estenderà verso l’Abruzzo, verso il Molise e poi, entro la giornata di domani, anche verso la Puglia – si apprende dal portale web ufficiale. Tuttavia, nel tardo pomeriggio in serata, saranno possibili nuovi addensamenti sui settori adriatici delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise, con possibili occasionali precipitazioni, ma in miglioramento nella giornata di domani – precisa la nota online. Nel fine settimana, continueranno ad affluire masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale, che manterranno attive condizioni di variabilità con annuvolamenti, possibili precipitazioni e temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con annuvolamenti consistenti tra il Pescarese e il Chietino, più compatti sui settori adriatici, dove sono attese precipitazioni localmente di moderata intensità nel Chietino e nel Vastese, specie al mattino e nevicate sui rilievi appenninici al di sopra dei 700-900 metri – precisa la nota online. Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, tuttavia nel corso della serata e della nottata non si escludono nuovi addensamenti sul settore orientale della nostra regione con possibili deboli precipitazioni a carattere sparso, in miglioramento poi nel corso della giornata di venerdì, soprattutto tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Temperature: Stazionarie, ma con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali.Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali, con rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Mosso o molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org