Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione si sposta lentamente verso le regioni meridionali e nelle prossime ore favorirà condizioni di instabilità anche sulle nostre regioni centrali con annuvolamenti, rovesci e possibili manifestazioni temporalesche

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione di origine atlantica che ha favorito la formazione di un minino depressionario in azione sulle nostre regioni centro-meridionali, dove il tempo è decisamente peggiorato rispetto alla giornata di ieri – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà lentamente verso il settore ionico e verso il Mediterraneo centrale e, di conseguenza, sono attese ancora condizioni di instabilità al centro-sud e sul versante adriatico, con annuvolamenti, rovesci e possibilità di temporali – precisa il comunicato. Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è attesa in serata-nottata e, soprattutto, nella giornata di giovedì, con ampie schiarite al centro-nord, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, localmente associati a rovesci temporaleschi, più probabili sulle zone interne delle Marche, della nostra regione, del Lazio e del Molise ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Un promontorio di alta pressione tenderà, infatti, ad espandersi verso la nostra penisola e, alla base dei dati attuali, garantirà condizioni di tempo stabile almeno fino alla mattinata di domenica, in attesa di un possibile nuovo peggioramento previsto da domenica sera e nella giornata di lunedì: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso con annuvolamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone montuose e sul versante adriatico, localmente anche lungo la fascia costiera: non si escludono fenomeni di moderata intensità, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, specie tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista dalla serata-nottata e il miglioramento proseguirà nella giornata di giovedì, specie al mattino – Temperature: In lieve diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi, specie durante i temporali.Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org