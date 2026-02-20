Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione si sposta verso il settore adriatico e nelle prossime ore favorirà condizioni di instabilità e temperature in diminuzione. Tempo in deciso miglioramento nel fine settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal passaggio di una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, continuerà a favorire condizioni di instabilità al centro-sud e sul versante adriatico, dove è prevista anche una graduale diminuzione delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fenomeni di instabilità riguarderanno le Marche, la nostra regione, il M0lise e gran parte delle regioni meridionali e, inizialmente, le regioni nord-orientali della nostra penisola ma, a partire da stasera-notte, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà poi nel fine settimana, grazie alla progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, si estenderà verso la nostra penisola nel corso della prossima settimana e garantirà tempo stabile e temperature massime in progressivo aumento su gran parte delle nostre regioni, anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti – aggiunge la nota pubblicata. Per gran parte della prossima settimana, dunque, l’alta pressione terrà lontane le perturbazioni atlantiche e ci regalerà un clima primaverile, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso al mattino ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, inizialmente sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi, occasionalmente temporaleschi, nevosi sui rilievi appenninici al disopra dei 1400-1500 metri – aggiunge la nota pubblicata. Nel tardo pomeriggio e in serata saranno possibili nuovi addensamenti sul settore adriatico con possibili precipitazioni sparse, nevose al disopra dei 1000-1200 metri, in graduale attenuazione entro le prime ore della mattinata di sabato, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso il Pescarese e il Chietino entro la mattinata – Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico, anche sensibile dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali ma in rinforzo nel corso della giornata, specie sul versante adriatico – Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in aumento – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

