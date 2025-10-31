Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione si sposta verso le regioni meridionali ma nelle prossime ore saranno ancora presenti annuvolamenti con possibili precipitazioni sulle nostre regioni centrali. Atteso miglioramento (temporaneo) da stasera e nella giornata di sabato

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, nelle prossime ore, si sposterà ulteriormente verso le regioni meridionali dove favorirà lo sviluppo di temporali anche di moderata intensità, specie sulla Sicilia e sulla Calabria ionica, mentre le restanti regioni centro-settentrionali continueranno ad essere interessate da residua nuvolosità, specie al mattino, con possibili precipitazioni sparse, anche sulle nostre regioni centrali, in graduale miglioramento nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Il miglioramento proseguirà nella giornata di sabato a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, ma si tratterà di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di una nuova veloce perturbazione atlantica che, da domenica, raggiungerà dapprima le regioni settentrionali e si spingerà verso le regioni centrali e verso il settore adriatico soprattutto nella giornata di lunedì. Il fine settimana trascorrerà all’insegna del tempo stabile, soleggiato nella giornata di sabato, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio di domenica, mentre le precipitazioni si manifesteranno soprattutto nella giornata di lunedì, con temperature in graduale diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna con possibili deboli precipitazioni sparse, in estensione verso le zone pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico; schiarite sono attese lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa ma con possibili annuvolamenti al mattino, in attenuazione nel corso della tarda mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad attenuarsi ulteriormente con ampie schiarite ma con possibili nuovi addensamenti sui rilievi Marsicani, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, dove non si escludono occasionali precipitazioni, perlopiù localizzate sui rilievi, in attenuazione entro la serata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile nella giornata di sabato con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ma non si escludono foschie/nebbie sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico e nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali.Mare: Poco mosso o mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Fonte: abruzzometeo.org