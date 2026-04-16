Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione si sposterà lentamente verso le regioni ioniche ma favorirà un ulteriore aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali, specie nel pomeriggio

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione di origine atlantica che determina condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato sulle regioni settentrionali, in particolare sulle regioni nord-orientali e sul settore tirrenico centro-settentrionale, mentre forti venti di Scirocco interessano direttamente il settore ionico e il basso Adriatico, dove le temperature si mantengono ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore la perturbazione si muoverà lentamente verso le regioni ioniche ma, nelle prossime ore, favorirà la risalita di masse d’aria umida ed instabile verso le nostre regioni centrali dove, di conseguenza, assisteremo ad un ulteriore aumento dell’instabilità, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con elevata probabilità di addensamenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sul Lazio, sull’Umbria, sulle Marche e sulla nostra regione, in attenuazione entro la serata e la nottata – si legge sul sito web ufficiale. Lo spostamento della perturbazione verso le regioni ioniche continuerà a favorire la risalita di masse d’aria umida ed instabile anche nella giornata di mercoledì e, di conseguenza, assisteremo ad un nuovo peggioramento sulla nostra regione, sul vicino Molise e sulla Puglia, in particolare sul versante adriatico, con elevata probabilità di precipitazioni, anche a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche si manifesterà da giovedì e proseguirà nei giorni successivi, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, se confermato, garantirà condizioni di tempo stabile almeno fino alla giornata di sabato – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili ampie schiarite sul versante adriatico, specie al mattino, tuttavia la tendenza è verso un ulteriore aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso le zone montuose e verso il settore adriatico, con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche che interesseranno soprattutto le zone interne e montuose ma che potranno localmente spingersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti fin verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della serata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità che sarà ancora una volta temporanea in quanto dalle prime ore della mattinata di mercoledì tornerà ad intensificarsi con possibili precipitazioni, localmente temporalesche, stavolta più probabili sul versante adriatico e lungo la fascia costiera, in estensione verso le zone interne entro la tarda mattinata – Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.Venti: Meridionali sulle zone interne e montuose, Scirocco sull’Adriatico centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Possibili raffiche di vento durante i temporali.Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org