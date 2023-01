Previsioni AbruzzoMeteo: La prima settimana del nuovo anno si apre ancora all’insegna del tempo stabile, soleggiato o velato sulle zone collinari e montuose ma con foschie e nebbie nelle pianure e nelle valli

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in aumento sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre foschie e nebbie si manifestano nelle pianure, nelle valli e lungo i litorali – Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore e nella giornata di martedì, tuttavia da mercoledì assisteremo ad una graduale attenuazione dell’alta pressione che favorirà l’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica e conseguenti annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, specie tra venerdì e domenica, tuttavia non si tratterà di un deciso cambiamento della circolazione meteorologica, con il tempo che continuerà comunque a risultare stabile e con temperature al disopra delle medie stagionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose, con possibili velature; foschie e banchi di nebbia interesseranno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano, le aree costiere e le zone collinari prossime alla costa, in parziale diradamento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nel corso della giornata di martedì, prevalenza di tempo stabile con foschie/nebbie nelle pianure, nelle valli interne e lungo i litorali.

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ben al disopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org