Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana determinerà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature massime in ulteriore aumento anche se, annuvolamenti pomeridiani e manifestazioni temporalesche riguarderanno le zone alpine, prealpine e, localmente, le zone appenniniche, in particolare i rilievi abruzzesi e molisani – precisa la nota online. Non si prevedono cambiamenti nel fine settimana e nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali e il caldo si farà sentire soprattutto sulla Sardegna, sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico, nonché sulle zone interne delle nostre regioni centrali, mentre il caldo intenso riguarderà soprattutto l’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale, dove nei prossimi giorni le temperature potrebbero agevolmente superare i +40°C su diverse località. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano da un lato la persistenza dell’alta pressione di matrice nord africana per diversi giorni, anche nei primi giorni della prossima settimana, tuttavia un lieve cedimento sembra possibile a partire da mercoledì con instabilità pomeridiana che tornerà ad intensificarsi al nord e lungo la dorsale appenninica – Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici, in particolare sui rilievi della Marsica e sull’Alto Sangro, dove non si escludono occasionali rovesci sparsi, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nel fine settimana, prevarrà il bel tempo con possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici e le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, in Val di Sangro e nella Val Pescara con punte massime localmente superiori ai +36°C/+38°C, mentre temperature meno elevate si registreranno lungo i litorali ma con tassi di umidità in aumento e conseguente caldo afoso – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Caldo torrido sulle zone interne, caldo afoso lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org