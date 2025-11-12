Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in graduale aumento

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni abbraccerà gran parte delle nostre regioni e favorirà condizioni di tempo stabile, soleggiato con temperature massime in progressivo aumento, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre farà piuttosto freddo nelle pianure e nelle valli interne appenniniche durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino a domenica l’alta pressione garantirà tempo stabile e le temperature si porteranno al disopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari e montuose, mentre nei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad un probabile cedimento dell’alta pressione e all’arrivo di sistemi nuvolosi di origine nord atlantica e un conseguente peggioramento delle condizioni atmosferiche che, se confermato, riguarderà anche le nostre regioni centrali, con temperature in generale diminuzione: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, localmente poco nuvoloso, con possibili occasionali velature nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Fosche dense nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – Poche novità nel corso della giornata di giovedì: tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in ulteriore aumento – Temperature: In aumento nei valori massimi, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose; in diminuzione nei valori minimi, specie nelle pianure e nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli di direzione variabile – Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

