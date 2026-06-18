Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana favorirà condizioni di tempo stabile e temperature in ulteriore aumento, ma non mancheranno addensamenti pomeridiani e possibili rovesci sui rilievi appenninici

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta area di alta pressione di matrice sub-tropicale (nord africana) che interessa gran parte dell’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni il promontorio di alta pressione si espanderà verso la nostra penisola, favorendo condizioni di tempo generalmente stabile ma caratterizzato da un ulteriore aumento delle temperature e dei tassi di umidità nei bassi strati dell’atmosfera – viene evidenziato sul sito web. Proprio la persistenza, confermata dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, provocherà un progressivo rialzo delle temperature e afa in aumento nelle pianure e lungo i litorali, mentre addensamenti pomeridiani potrebbero comunque interessare i rilievi alpini ed appenninici con possibili rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata-nottata – Non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, proseguirà il tempo stabile e le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali anche se non sono attesi valori “record” sull’Italia, situazione che, invece, potrebbe verificarsi sulla penisola iberica e sulla Francia nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali annuvolamenti al mattino sul versante adriatico, in attenuazione nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno, inoltre, possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose, dove non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione localmente verso l’Aquilano e verso la Marsica ma in attenuazione entro la serata – si apprende dal portale web ufficiale. Afa in intensificazione lungo la fascia costiera, caldo in aumento sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con punte massime localmente superiori ai +34°C/+37°C, specie sulle zone interne – Poche novità nella giornata di venerdì.Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org