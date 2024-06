Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana favorirà un ulteriore aumento delle temperature ma con annuvolamenti e sabbia in sospensione in quota

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la risalita di aria calda dalle regioni nord africane, come spesso accade con le rimonte dell’anticiclone africano, porteranno anche alla risalita di sabbia in sospensione in quota e nubi medio-alte e stratificate che determineranno annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a favorire temperature molto elevate anche sulle nostre regioni centrali, con punte massime localmente superiori ai +38°C/+40°C, specie nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, in Val di Sangro e in Val Pescara, mentre valori meno elevati si registreranno lungo la fascia costiera dove, tuttavia, si intensificherà ulteriormente l’afa – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di sabato il tempo risulterà stabile ma con annuvolamenti e sabbia in sospensione in quota, anche se non si escludono addensamenti consistenti sui rilievi appenninici e sul versante adriatico nella giornata di venerdì, mentre a partire da domenica assisteremo ad un probabile cedimento dell’alta pressione e un conseguente arrivo di correnti atlantiche sulla nostra penisola che, se confermate, riporteranno le temperature in linea con le medie stagionali ma potrebbero dar luogo a forti temporali anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di tempo stabile ma con sabbia in sospensione in quota che renderà il cielo lattiginoso e non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate provenienti dalle regioni nord africane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature in ulteriore aumento specie sulle zone interne, afa in intensificazione lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org