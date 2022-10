Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche se non mancheranno annuvolamenti nel pomeriggio-sera e nella giornata di mercoledì

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, a partire dalle prossime ore, garantirà condizioni di tempo stabile, soleggiato al mattino e nel primo pomeriggio, ma non mancheranno annuvolamenti (nubi medio-alte e stratificate) nel tardo pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Alla base dei dati attuali, inoltre, il tempo stabile proseguirà anche nei prossimi giorni, almeno fino alla fine della settimana, con un graduale cedimento dell’alta pressione a partire da sabato ma senza un cambiamento significativo fino a domenica, anche se nubi medio-alte e stratificate torneranno ad estendersi verso la nostra penisola nella giornata di mercoledì e foschie dense e banchi di nebbia potranno manifestarsi durante le ore più fredde della giornata, specie nelle valli interne e, localmente, lungo i litorali – aggiunge la nota pubblicata. Le temperature subiranno un graduale aumento, specie nei valori massimi, e si porteranno dapprima in linea con le medie stagionali e, successivamente, nei prossimi giorni, anche al disopra delle medie del periodo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino e nel primo pomeriggio, mentre nel corso del pomeriggio e in serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Torna il cielo sereno nella mattinata di mercoledì, tuttavia nuovi annuvolamenti (nubi medio-alte e stratificate) sono attesi nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi – Stazionarie le minime –

Venti: Deboli di direzione variabile sulle zone interne e montuose; orientali o sud-orientali lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa, con possibili rinforzi nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online.

Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

