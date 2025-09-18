- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in generale aumento almeno fino alla giornata di domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che, dal Mediterraneo occidentale, si estenderà verso l’Italia e verso i vicini Balcani favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle nostre regioni centrali (possibili velature sulla Sardegna) e temperature in generale aumento, anche nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Le temperature si porteranno ben al disopra delle medie stagionali e si registreranno valori estivi su molte regioni, con afa in intensificazione lungo la fascia costiera, specie nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di domenica l’alta pressione proteggerà la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni atlantiche che, tuttavia, si avvicineranno da lunedì e, molto probabilmente, raggiungeranno le nostre regioni settentrionali e tirreniche tra lunedì e martedì, con probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle restanti regioni nel corso della prossima settimana: si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in ulteriore aumento e afa in intensificazione lungo la fascia costiera – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

