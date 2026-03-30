Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del bel tempo ma da stasera è atteso un nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche: nuova intensa ondata di maltempo al centro-sud tra martedì e giovedì sera

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di ieri, anche se annuvolamenti potrebbero ancora interessare le estreme regioni meridionali e, localmente, il versante adriatico nelle prossime ore; le temperature sono aumentate rispetto ai giorni scorsi ma si tratterà ancora una volta di una fase temporanea in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche raggiungerà la nostra penisola e sarà caratterizzato dalla discesa di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale che, a partire da stasera e dalla giornata di martedì, si estenderà verso le nostre regioni centro-meridionali, provocando la formazione e l’approfondimento di una vasta area depressionaria sul settore ionico e sul basso adriatico, con conseguente rinforzo dei venti di Grecale su gran parte delle nostre regioni, temperature in calo, piogge diffuse e copiose nevicate sui rilievi appenninici, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico, indicativamente al disopra dei 1000 metri, localmente anche a quote lievemente inferiori in caso di forti precipitazioni, specie tra martedì e mercoledì. Forti piogge interesseranno le zone collinari e costiere, specie nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici: alla base dei dati attuali un graduale miglioramento è previsto soltanto a partire dalla seconda metà della giornata di venerdì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili residui annuvolamenti al mattino nel Chietino, in particolare nel Vastese – Dal pomeriggio è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci, anche a carattere temporalesco e nevicate al disopra dei 1000-1300 metri, inizialmente più probabili sulle zone montuose, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano ma con fenomeni in estensione anche verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, specie entro la serata-nottata e, soprattutto, nelle prime ore della mattinata di martedì: attesa una nuova fase di maltempo con piogge diffuse nel Teramano, Pescarese, Chietino, copiose nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1000 metri, forti venti di Grecale e mareggiate lungo le coste, tra martedì e giovedì sera: a tal proposito si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti.Questa mappa rappresenta la stima delle precipitazioni previste nei prossimi giorni: ancora una volta penalizzato il medio-basso versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – aggiunge la nota pubblicata. Da domani è previsto un nuovo generale calo termico su gran parte del territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi nel Vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio-sera saranno possibili rinforzi dai quadranti nord-occidentali, specie sulle zone interne e montuose, mentre dalle prime ore della mattinata di martedì i venti si disporranno dai quadranti nord-orientali e rinforzeranno – recita il testo pubblicato online. Mare: Poco mosso o mosso con moto ondoso in temporanea attenuazione ma da domani è previsto un nuovo deciso aumento del moto ondoso con probabili mareggiate, attenzione – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org