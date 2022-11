Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che continuerà ad essere presente anche nei prossimi giorni

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, a partire dalle prossime ore, garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, anche se non mancheranno annuvolamenti , specie al centro-nord, ma non si prevedono fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. La situazione meteorologica non cambierà nei prossimi giorni: l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile almeno fino alla giornata di venerdì, favorendo anche un graduale aumento delle temperature, specie nei valori massimi, mentre farà piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino, con gelate notturne sulle zone interne ed appenniniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, a causa dell’avvicinamento di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa orientale che, se confermato, porterà nuove precipitazioni e un ulteriore calo delle temperature, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e temperature minime in ulteriore diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Farà piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino rispetto ai giorni scorsi e saranno possibili gelate nelle valli della Marsica e dell’Aquilano – Non si prevedono sostanziali variazioni nel corso dei prossimi giorni, continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile per gran parte della settimana – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi, stazionarie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera –

Mare: Poco mosso o mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org