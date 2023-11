Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che favorirà anche un generale rialzo delle temperature tra martedì e mercoledì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi e la settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni, anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti al centro-nord e residui annuvolamenti sulle estreme regioni meridionali – aggiunge la nota pubblicata. Nelle giornate di martedì e mercoledì è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che favorirà anche un deciso rialzo delle temperature al centro-sud e sul versante adriatico, con valori massimi che si porteranno nuovamente ben al disopra delle medie stagionali, anche se si tratterà di una fase temporanea in quanto da mercoledì sera le temperature torneranno nuovamente a diminuire a causa del transito di veloci sistemi nuvolosi di origine atlantica diretti principalmente verso i vicini Balcani ma che, occasionalmente, potranno favorire annuvolamenti e possibili fenomeni di instabilità anche sulle nostre regioni adriatiche – Una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia tra giovedì e venerdì, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Nubi medio-alte e stratificate in aumento nella giornata di martedì, con possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e temperature in generale aumento, più sensibile sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso un graduale aumento a partire da stasera e nel corso della giornata di martedì.

Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi dai quadranti sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare, specie nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

