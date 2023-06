Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determinerà un sensibile aumento delle temperature nei prossimi giorni

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che garantisce condizioni di tempo stabile anche se, a causa della risalita di masse d’aria calda dalle regioni nord-africane, corpi nuvolosi e sabbia in sospensione in quota tenderanno ad estendersi verso le nostre regioni, favorendo annuvolamenti e una colorazione biancastra (o gialla) del cielo – La risalita di aria calda determinerà anche un generale e sensibile aumento delle temperature soprattutto al centro-sud, con valori massimi che si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali, specie tra martedì e venerdì, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ipotizzano un possibile cedimento dell’alta pressione con discesa di masse d’aria umida di origine atlantica che, se confermate, potrebbero dar luogo ad un nuovo deciso aumento dell’instabilità, anche sulle nostre regioni: vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Nubi medio-alte e stratificate potranno favorire annuvolamenti nel pomeriggio-sera e, a partire da stasera-notte e nella mattinata di martedì, è prevista la risalita di polvere/sabbia in sospensione in quota anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Temperature in generale aumento tra domani e venerdì, con valori che supereranno agevolmente i +33°C/+37°C, specie nelle principali valli della nostra regione, in particolare sulla Val Pescara, in Val di Sangro e sulla Valle Peligna – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

