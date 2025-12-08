- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeMeteoPrevisioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile con possibili...
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile con possibili annuvolamenti e temperature massime in graduale aumento. Poche novità nei prossimi giorni, proseguirà il tempo stabile con temperature al disopra delle medie stagionali

- Spazio Pubblicitario 02 -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nei prossimi giorni, si estenderà ulteriormente verso le nostre regioni favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in deciso aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali, mentre continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino nelle pianure e nelle valli del centro-nord, con possibili foschie/nebbie, specie sulla Pianura Padana – Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a proteggere la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni e ci regalerà un clima insolitamente mite per il periodo, specie per le zone collinari, alto collinari e montuose: almeno fino a domenica la situazione non cambierà di molto sull’Italia e le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti/velature nel corso della giornata, in ulteriore attenuazione da stasera e nel corso della giornata di martedì. Poche novità nella giornata di martedì, proseguirà il tempo stabile con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e con temperature in aumento, specie nei valori massimi.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. Gelate notturne nelle valli interne e, localmente nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli di direzione variabile o settentrionali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 12, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it