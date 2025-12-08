Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile con possibili annuvolamenti e temperature massime in graduale aumento. Poche novità nei prossimi giorni, proseguirà il tempo stabile con temperature al disopra delle medie stagionali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nei prossimi giorni, si estenderà ulteriormente verso le nostre regioni favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in deciso aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali, mentre continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino nelle pianure e nelle valli del centro-nord, con possibili foschie/nebbie, specie sulla Pianura Padana – Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a proteggere la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni e ci regalerà un clima insolitamente mite per il periodo, specie per le zone collinari, alto collinari e montuose: almeno fino a domenica la situazione non cambierà di molto sull’Italia e le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti/velature nel corso della giornata, in ulteriore attenuazione da stasera e nel corso della giornata di martedì. Poche novità nella giornata di martedì, proseguirà il tempo stabile con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e con temperature in aumento, specie nei valori massimi.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. Gelate notturne nelle valli interne e, localmente nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli di direzione variabile o settentrionali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

