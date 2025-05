Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile con temperature in aumento ma una nuova perturbazione atlantica favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche tra martedì e mercoledì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in queste ultime ore e la settimana inizierà all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso anche se una nuova perturbazione atlantica attraverserà le regioni peninsulari tra domani e mercoledì e favorirà una nuova fase meteorologica caratterizzata da tempo instabile anche sulle nostre regioni centrali – Nelle prossime ore prevarrà il bel tempo e le temperature subiranno un progressivo aumento soprattutto al centro-sud, grazie anche all’avvicinamento della perturbazione posizionata sulla penisola iberica che, a partire da domani, favorirà la risalita di masse d’aria calda dalle regioni nord-africane e, temporaneamente, anche polvere sahariana in sospensione in quota verso la nostra penisola – viene evidenziato sul sito web. Atteso un graduale aumento della nuvolosità su a partire da stasera-notte ma si tratterà inizialmente di nubi medio-alte e stratificate con polvere sahariana in sospensione in quota, mentre nella seconda metà della giornata di martedì tornerà a manifestarsi l’instabilità atmosferica con elevata probabilità di annuvolamenti e rovesci sparsi anche sulle nostre regioni centrali – Nella giornata di mercoledì la perturbazione attraverserà le nostre regioni e determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti, rovesci e temporali, localmente di moderata intensità e gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di nuovi sistemi nuvolosi nella seconda metà della settimana, almeno stando ai dati attuali, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, in attenuazione entro la serata – Dalla serata-nottata è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate (con polvere sahariana in sospensione in quota) che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Anche la giornata di martedì inizierà all’insegna di un cielo generalmente nuvoloso ma nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti sud-orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 04, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org