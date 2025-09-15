Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma un sistema nuvoloso di origine atlantica attraverserà la nostra penisola tra domani e mercoledì. A seguire tempo stabile e temperature in aumento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di ieri e nelle prossime ore il tempo risulterà stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle nostre regioni centrali con temperature massime in graduale aumento – recita il testo pubblicato online. Un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica, destinato principalmente verso l’Europa orientale e verso i vicini Balcani, raggiungerà le regioni nord-orientali della nostra penisola e si spingerà marginalmente verso le nostre regioni adriatiche tra martedì e mercoledì, favorendo un graduale aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni sparse, più probabili nella giornata di mercoledì. Successivamente, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un promontorio di alta pressione in espansione sul bacino del Mediterraneo favorirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato (ma con possibili annuvolamenti al centro-sud) e temperature che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Attesa una fase di caldo intenso sulla penisola iberica ma le temperature torneranno su valori estivi anche sulla nostra penisola, specie le massime diurne, mentre di sera e di notte i valori risulteranno decisamente più gradevoli rispetto a quanto accadrebbe se fossimo in piena estate – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nella giornata di martedì, specie al mattino e nel pomeriggio, mentre dalla serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

