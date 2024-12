Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte della nostra penisola con temperature ancora al disopra delle medie stagionali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni con temperature che si mantengono ben al disopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari e montuose, mentre continuerà a fare piuttosto freddo nelle pianure e nelle valli interne appenniniche, con temperature notturne che scenderanno al disotto dello zero – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, probabilmente almeno fino a giovedì il avremo condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma un graduale cedimento dell’alta pressione inizierà a favorire l’arrivo di corpi nuvolosi al centro-nord e sulla Sardegna, mentre un probabile peggioramento riguarderà anche le nostre regioni da venerdì e nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con gelate diffuse nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sull’Alto Sangro e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Poche novità nel corso della giornata di martedì, prevalenza di bel tempo su gran parte del territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie sulle zone collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli di direzione variabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

