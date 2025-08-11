Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile grazie alla persistenza di un promontorio di alta pressione che favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni e le temperature sono ulteriormente aumentate nei giorni scorsi e i valori si sono portati ben al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Non cambierà di molto la situazione meteorologica, proseguirà il tempo stabile e le temperature subiranno un ulteriore aumento anche sulle nostre regioni centrali, mentre l’afa si intensificherà lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi giorni, a partire da domani, assisteremo ad un lieve cedimento della struttura di alta pressione soprattutto in quota e ciò favorirà un graduale aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica anche nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Probabilmente avremo mattinate all’insegna del bel tempo pressoché ovunque ma con pomeriggi temporaleschi sulle zone interne e montuose, in locale estensione verso le zone pedemontane e collinari ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone interne e montuose, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature elevate sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, con punte massime localmente superiori ai +36°C/+38°C, specie nell’Aquilano e sulla Valle Peligna; valori meno elevati lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità in ulteriore aumento e conseguente caldo afoso – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

