Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile ma con tempo in graduale peggioramento a partire da martedì pomeriggio, specie al centro-sud

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta attualmente interessata da un debole promontorio di alta pressione che continuerà a garantire tempo stabile su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione tenderà ad attenuarsi e l’Italia sarà influenzata dall’arrivo di masse d’aria fredda, provenienti dall’Europa centro-orientale, che andranno a confluire con masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale: di conseguenza, a partire da domani, si prevede tempo in peggioramento soprattutto sulle isole maggiori e al centro-sud, peggioramento che riguarderà, marginalmente, anche le nostre regioni centrali, in particolare Lazio, Abruzzo e Molise, dove è previsto un graduale aumento della nuvolosità e probabili precipitazioni, specie nel pomeriggio-sera e nella giornata di mercoledì, mentre rovesci più frequenti, anche a carattere temporalesco, riguarderanno gran parte delle regioni meridionali – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana, a causa dell’ingresso di masse d’aria fredda di origine nord atlantica sul bacino del Mediterraneo, specie sul settore occidentale, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà prevalentemente di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Un graduale aumento della nuvolosità è previsto nel corso della giornata di martedì, specie nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi ma la tendenza è verso una nuova graduale diminuzione a partire da martedì sera/mercoledì.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org