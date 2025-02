Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile ma in graduale peggioramento tra martedì e mercoledì, anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi, tuttavia residui annuvolamenti interessano le estreme regioni meridionali e le regioni settentrionali, quest’ultimi provocati dall’arrivo di correnti atlantiche anche se, nelle prossime ore, avremo condizioni di temo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali a causa della temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione che, tuttavia, non impedirà il transito di corpi nuvolosi al centro-nord, mentre tra martedì sera e mercoledì giungeranno sistemi nuvolosi più organizzati che determineranno un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti consistenti associati a precipitazioni, in estensione dal settore tirrenico verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche nei prossimi giorni continueranno a manifestarsi condizioni di variabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti con precipitazioni sparse, più probabili sul settore tirrenico ed appenninico ma non si escludono fenomeni in estensione verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un possibile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche sembra, inoltre, raggiungere la nostra penisola da venerdì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che potranno favorire estese velature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Foschie dense e banchi di nebbia interesseranno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro e le zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, localmente anche le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nubi in aumento nel corso della giornata di martedì, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore orientale e costiero – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile o settentrionali, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org