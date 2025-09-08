Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile ma si avvicina una perturbazione atlantica che attraverserà la nostra penisola tra domani e giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da condizioni di tempo stabile ma con annuvolamenti che, nella giornata di ieri e in queste ultime ore, hanno raggiunto soprattutto il versante adriatico, ma si è trattato di nubi medio-alte e stratificate che non hanno portato precipitazioni – precisa la nota online. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alla nostra penisola e gli avamposti raggiungeranno le regioni nord-occidentali a partire dalle prossime ore e favoriranno un graduale aumento della nuvolosità che si estenderà anche sulle nostre regioni centrali, specie nel pomeriggio e in serata, ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione verso il settore adriatico – La perturbazione favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà con rovesci e temporali anche di moderata intensità che raggiungeranno, tra domani e mercoledì, le regioni settentrionali e il versante tirrenico, mentre tra mercoledì e giovedì l’instabilità si intensificherà anche sulle nostre regioni centrali e le precipitazioni riguarderanno soprattutto le aree interne e montuose ma con probabili sconfinamenti verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. La perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un nuovo aumento delle temperature che sarà temporaneo e durerà fino alla serata di mercoledì, mentre successivamente i valori torneranno a diminuire con l’ingresso di masse d’aria più fresca, specie al nord.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con residue velature in mattinata nel Pescarese e nel Chietino, in attenuazione nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso il settore adriatico entro la serata: si tratterà, per il momento, di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Cielo nuvoloso anche nella giornata di martedì ma con possibili rovesci sparsi nella seconda metà della giornata, specie sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Afa lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

