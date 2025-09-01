Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile ma una nuova perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni centrali tra martedì e mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, interesserà soprattutto le regioni settentrionali, dove sono attesi diffusi fenomeni di instabilità con temporali anche di forte intensità, in estensione dal settore occidentale verso il settore orientale – si apprende dalla nota stampa. La perturbazione tenderà ad interessare anche le nostre regioni centrali tra domani e mercoledì, ma non si tratterà di un peggioramento particolarmente intenso anche se potrebbero formarsi temporali sparsi, localmente di moderata intensità, più probabili sul settore tirrenico e sulle zone appenniniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore proseguirà il tempo stabile al centro-sud con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che torneranno a salire grazie al richiamo di masse d’aria calda che precede l’arrivo della perturbazione e che si manifesterà a partire dal pomeriggio-sera con venti meridionali in rinforzo – recita il testo pubblicato online. Nella giornata di martedì la perturbazione raggiungerà il centro Italia e favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni tirreniche ed appenniniche, con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco che, tuttavia, potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di mercoledì la perturbazione si sposterà al meridione ma condizioni di instabilità potrebbero manifestarsi sul settore adriatico con temperature in graduale diminuzione e valori che torneranno in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, mentre dalla serata-nottata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Alto Sangro in estensione verso l’Aquilano e verso le restanti zone nelle prime ore della mattinata di martedì. Attesi rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco che, nel corso della giornata di martedì, tenderanno ad intensificarsi sulle zone interne ma non si escludono fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento, specie nei valori massimi.Venti: Generalmente deboli di direzione variabile al mattino; dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali sulle zone interne e montuose e dai quadranti sud-orientali lungo la fascia costiera, rinforzando – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

