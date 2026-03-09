Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna di un tempo caratterizzato da annuvolamenti e rovesci sparsi, specie nel pomeriggio-sera, in particolare sulle zone collinari, interne e montuose

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali dove non mancano annuvolamenti, in intensificazione nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con elevata probabilità di rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, specie sulle zone collinari, interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La settimana si apre, dunque, con condizioni di spiccata variabilità e con instabilità in aumento sulle zone interne e montuose, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio: manca una stabile figura di alta pressione e, di conseguenza, in perfetto stile primaverile, tendono a formarsi addensamenti consistenti sulle zone montuose, sulle zone interne e, localmente, sulle zone collinari, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con nuvolosità e fenomeni in attenuazione in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’Italia continuerà ad essere raggiunta da masse d’aria umida che manterranno attive condizioni di variabilità su gran parte delle nostre regioni e probabili fenomeni di instabilità sulle zone interne, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano il possibile ingresso, da confermare, di una nuova perturbazione atlantica nel bacino del Mediterraneo da venerdì e nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano e nel Pescarese, con possibili foschie/nebbie sulle zone pedemontane e collinari, mentre annuvolamenti saranno presenti nel Chietino, sulle zone interne e montuose, dove non si escludono precipitazioni a carattere sparso – riporta testualmente l’articolo online. Foschie e banchi di nebbia interesseranno anche le zone interne della nostra regione ma tenderanno a diradarsi durante le ore centrali della giornata, per poi riproporsi in serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e a ridosso dei rilievi che si affacciano sul versante adriatico, con rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, in attenuazione entro la tarda serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Nevicate sui rilievi al disopra dei 1600-1900 metri – precisa il comunicato. Non cambierà di molto la situazione nella giornata di martedì, tuttavia alla base dei dati attuali l’instabilità risulterà meno accentuata rispetto alla giornata odierna – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli di direzione variabile o orientali – precisa la nota online. Non si escludono rinforzi durante i rovesci temporaleschi, specie sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Calmo o quasi calmo con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

