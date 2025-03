Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con condizioni di instabilità in aumento anche sulle nostre regioni centrali, in intensificazione nel pomeriggio. Atteso nuovo peggioramento da mercoledì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da masse d’aria calda che raggiungono direttamente le regioni meridionali, con polvere/sabbia in sospensione in quota che si spinge fin verso le nostre regioni centrali, dove le temperature risultano ancora al disopra delle medie stagionali, mentre al nord giungono masse d’aria fresca ed instabile di origine atlantica che favorirà lo sviluppo di temporali soprattutto sulle regioni nord-occidentali e sulla Toscana – viene evidenziato sul sito web. A partire dalle prossime ore, tuttavia, masse d’aria fresca inizieranno ad avvicinarsi anche sulle nostre regioni centrali e, di conseguenza, è previsto un graduale aumento dell’instabilità, specie nel pomeriggio, sia nelle prossime ore che nella giornata di martedì: a causa del contrasto tra masse d’aria calda in risalita verso le regioni meridionali con masse d’aria più fresca in ingresso dal Mediterraneo occidentale, si formerà un minimo di bassa pressione in risalita dalle regioni meridionali verso il medio Adriatico tra mercoledì e venerdì, con conseguente tempo in peggioramento, specie sul versante adriatico, dove sono attese precipitazioni diffuse, anche di moderata intensità e temperature in progressiva diminuzione – Da monitorare anche un possibile nuovo peggioramento verso la fine della settimana ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con possibili rovesci sparsi, sia sulle zone interne che sul versante adriatico, in temporanea attenuazione entro la tarda mattinata con probabili schiarite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti, specie sulle zone interne e montuose, dove non si escludono precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di martedì, saranno possibili schiarite in mattinata ma la probabilità di addensamenti e precipitazioni aumenterà nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione localmente verso il settore adriatico – Temperature: In graduale diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose; settentrionali lungo la fascia costiera, con possibili rinforzi.Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

