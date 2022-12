Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con il tempo stabile a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che si estenderà ulteriormente verso la nostra penisola

- Advertisement -

Sulla nostra penisola la pressione è in aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire dalle prossime ore, determinerà condizioni di tempo stabile soprattutto al centro-sud, anche se non mancheranno annuvolamenti specie nella seconda metà della giornata odierna – Un temporaneo cedimento dell’alta pressione favorirà, tuttavia, il transito di un debole sistema nuvoloso di origine atlantica tra mercoledì e giovedì, ma si tratterà soltanto di un disturbo temporaneo in attesa di una nuova rimonta dell’alta pressione che, alla base dei dati attuali, continuerà a manifestarsi anche nel periodo natalizio, regalandoci condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, in particolare al centro-sud, con temperature in graduale aumento: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti (nubi medio-basse) che si manifesteranno soprattutto sul settore orientale e costiero, mentre sulle zone interne e montuose il cielo risulterà prevalentemente poco nuvoloso, anche se non mancheranno foschie e banchi di nebbia soprattutto nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, specie durante le ore più fredde della giornata – Nel pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Poche novità nella giornata di martedì, proseguirà il tempo stabile con possibili annuvolamenti e foschie/nebbie durante le ore più fredde della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso o localmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

