Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’arrivo di correnti atlantiche che favoriranno il transito di perturbazioni in rapida successione accompagnate da venti in rinforzo

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Rispetto ai giorni scorsi la situazione meteorologica è cambiata, l’alta pressione che ci ha regalato condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato è stata sostituita dalle correnti atlantiche che, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, favoriranno il transito di sistemi nuvolosi in rapida successione che attraverseranno le nostre regioni e saranno accompagnate da un deciso rinforzo dei venti meridionali e da un conseguente rialzo delle temperature sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti meridionali che riporteranno nuovamente la polvere/sabbia in sospensione in quota verso le nostre regioni centro-meridionali nelle prossime ore e anticiperanno il passaggio di due sistemi nuvolosi che porteranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, già in atto sul Lazio e sulle zone interne di Marche e Abruzzo, dove nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, mentre sul versante adriatico la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa, anche se non si escludono rovesci in sconfinamento dalle zone interne entro il pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Una nuova perturbazione raggiungerà le nostre regioni centrali nella giornata di martedì e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle zone interne ma con fenomeni che, molto probabilmente, si estenderanno verso il settore adriatico tra stanotte e nella mattinata di martedì. Successivamente un nuovo sistema nuvoloso raggiungerà la nostra penisola dal pomeriggio-sera di martedì e riporterà ancora piogge, possibili temporali, venti in rinforzo e precipitazioni in estensione anche sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con venti di Libeccio in rinforzo (Garbino sulle zone pedemontane e collinari), mentre annuvolamenti consistenti interesseranno l’Aquilano, la Marsica, l’Alto Sangro e i rilievi che si affacciano ad ovest, con rovesci sparsi, localmente di moderata intensità sulla Marsica e sull’Alto Sangro – Nevicate sui rilievi appenninici ma al disopra dei 2100-2300 metri – Schiarite sono attese nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, tuttavia un nuovo peggioramento è previsto in tarda serata-nottata ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico in nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì, con precipitazioni in intensificazione e in estensione verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con probabile Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Raffiche localmente superiori a 80-100 Km/h sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

