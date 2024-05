Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’arrivo di impulsi di aria fresca ed instabile di origine atlantica che raggiungeranno le nostre regioni nelle giornate di martedì e mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Rispetto al fine settimana il tempo sulla nostra penisola è decisamente migliorato, tuttavia residue condizioni di instabilità interessano il settore adriatico centro-meridionale, in miglioramento nelle prossime ore, mentre annuvolamenti e rovesci riguardano soprattutto le regioni nord-occidentali, dove è in arrivo un nuovo impulso di aria fresca ed instabile di origine atlantica che, tra domani e mercoledì, raggiungerà anche le nostre regioni centrali e favorirà un graduale aumento dell’instabilità con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche a carattere sparso – Inoltre, alla base dei dati attuali, a partire da metà settimana, un esteso nucleo di aria fresca di origine atlantica si estenderà verso l’Europa centrale e raggiungerà anche le nostre regioni centro-settentrionali, favorendo diffuse condizioni di instabilità e temporali anche di forte intensità, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sull’Alto Sangro, sulla Marsica, sulla Valle Peligna e nel Teramano, mentre annuvolamenti interesseranno, al mattino, il Pescarese e il Chietino, con possibili occasionali rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi ma in miglioramento nel corso della mattinata – Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi appenninici con possibili occasionali precipitazioni sparse, in attenuazione in serata e in nottata, mentre annuvolamenti potranno manifestarsi anche sulle restanti zone ma senza fenomeni rilevanti – precisa la nota online. Nelle prime ore della mattinata di martedì giungeranno impulsi di aria fresca di origine atlantica che potranno favorire addensamenti consistenti associati a rovesci e a possibili temporali nel Teramano e nell’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio l’instabilità si intensificherà sulle zone collinari, interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare, occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

