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lunedì, Maggio 4, 2026
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Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’arrivo di sistemi nuvolosi di origine atlantica che favoriranno un graduale aumento della nuvolosità e un peggioramento delle condizioni atmosferiche tra stasera-notte e domattina anche sulle regioni centrali

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Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione che in questi ultimi giorni ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali tenderà ulteriormente ad attenuarsi nelle prossime ore e sistemi nuvolosi di origine atlantica, provenienti dal Mediterraneo occidentale, hanno già raggiunto la Sardegna e nelle prossime ore si spingeranno ulteriormente verso le regioni centro-settentrionali, favorendo un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, specie tra stasera-notte e la mattinata di martedì, in particolare sul versante tirrenico, ma con nuvolosità e fenomeni in estensione anche verso le Marche e le zone interne della nostra regione e del Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei prossimi giorni i sistemi nuvolosi continueranno a raggiungere la nostra penisola ma saranno più attivi sulle regioni settentrionali e sul medio-alto versante tirrenico, dove saranno possibili precipitazioni localmente di moderata intensità, mentre sulle nostre regioni centrali prevarranno gli annuvolamenti e le precipitazioni saranno più probabili lungo la dorsale appenninica, anche se non si escludono sconfinamenti verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Le correnti meridionali che precedono l’arrivo dei sistemi nuvolosi, favoriranno un graduale aumento delle temperature e la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota verso le nostre regioni centro-meridionali, dove le precipitazioni risulteranno miste a polvere – si apprende dalla nota stampa. Un nuovo peggioramento per le nostre regioni centrali sembra probabile verso la metà della settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso ma con nubi medio-alte e stratificate che raggiungeranno dapprima la Marsica, l’Alto Sangro e l’Aquilano nel corso della mattinata e si estenderanno verso il settore adriatico entro il pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio non si escludono addensamenti consistenti sulle zone montuose con possibili rovesci, in attenuazione entro la serata – si legge sul sito web ufficiale. In serata e in nottata, inoltre, è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, con possibili precipitazioni sparse, più probabili nelle prime ore della mattinata di martedì; non si escludono rovesci in estensione verso il settore adriatico ma saranno fenomeni sparsi e generalmente di debole intensità.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con possibili rinforzi nel corso della giornata, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

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