Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’arrivo di una debole perturbazione atlantica che raggiungerà le nostre regioni centrali tra stasera e la giornata di domani ma nei prossimi giorni giungeranno intense correnti atlantiche sul Mediterraneo e sulla nostra penisola

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Dopo un fine settimana caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, specie al centro-sud, a partire dalle prossime ore è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni centrali a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore ha raggiunto le regioni settentrionali e la Toscana favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perturbazione si sposterà lentamente verso le regioni centrali a partire dal pomeriggio-sera e, nella giornata di martedì, favorirà precipitazioni sparse ad iniziare dal Lazio, in estensione verso le zone interne delle Marche, della nostra regione e del vicino Molise, mentre una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista nella giornata di mercoledì, in attesa dell’arrivo di intense correnti atlantiche che favoriranno, molto probabilmente, un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni, dapprima sulla Sardegna e sulle regioni nord-occidentali e, a seguire, nella giornata di giovedì, sulle regioni meridionali e sul versante adriatico, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento nel corso della mattinata anche se, inizialmente, si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della giornata è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico, mentre dalla serata e nel corso della nottata saranno possibili precipitazioni sparse sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1400-1600 metri – aggiunge la nota pubblicata. Anche nelle prime ore della mattinata di martedì sono attese precipitazioni sparse, specie sulle zone interne, anche se non si escludono fenomeni sul versante adriatico – Temperature: Generalmente stazionarie – Venti: Deboli occidentali sulle zone interne e montuose; deboli orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org