Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica accompagnata da un rinforzo dei venti occidentali che favoriranno un generale aumento delle temperature. Piogge intense sulle zone interne

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un flusso di correnti atlantiche in seno alle quali si muovono sistemi nuvolosi che, a partire dalle prossime ore, attraverseranno gran parte delle nostre regioni e favoriranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche ma anche un generale aumento delle temperature a causa dei forti venti di Libeccio previsti in rinforzo dalle prossime ore, specie sulle zone interne, montuose e collinari di Marche, Abruzzo e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perturbazione favorirà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sul settore tirrenico e sulle zone interne e montuose, in particolare sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano, sull’Alto Molise e sulla Valle Peligna, dove sono attese precipitazioni anche intense e persistenti, mentre sul versante adriatico la probabilità di fenomeni sarà meno elevata rispetto alle zone interne, anche se non si escludono rovesci in sconfinamento anche verso il settore adriatico nel corso della giornata, specie sulle Marche – si apprende dalla nota stampa. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che determinerà un deciso rialzo delle temperature sulle zone montuose e sul versante adriatico, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile nuovo generale calo termico tra mercoledì e giovedì in quanto, stando ai dati attuali, la perturbazione favorirà la formazione di un minimo depressionario in spostamento verso le regioni meridionali e, di conseguenza, richiamerà masse d’aria fredda sul versante adriatico verso la metà della settimana – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma con nuvolosità in ulteriore aumento nel corso della giornata, in particolare sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, dove sono attese precipitazioni in intensificazione, specie dalla tarda mattinata e nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Non si escludono precipitazioni di moderata intensità, accompagnate da venti di Libeccio in rinforzo con probabile Garbino sul versante adriatico con raffiche localmente superiori ai 70-80 Km/h, specie sulle zone pedemontane e collinari, oltre i 100-120 Km/h sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi dal pomeriggio e saranno più probabili ed intense sul settore occidentale, in particolare sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, con occasionali sconfinamenti verso il settore adriatico, mentre a causa del generale rialzo termico è previsto anche un aumento della quota neve intorno ai 1900-2100 metri ma con quota neve in graduale calo da domani pomeriggio – Temperature: In generale aumento, specie nella seconda metà della giornata, in particolare nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Probabile Garbino impetuoso dal pomeriggio, specie sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – Mare: Inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

