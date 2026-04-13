Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’arrivo di una perturbazione che interesserà soprattutto la Sardegna e le regioni centro-settentrionali, ma che favorirà instabilità in aumento anche sulle nostre regioni, specie martedì e mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica, proveniente dal Mediterraneo occidentale, che in queste ultime ore ha raggiunto la Sardegna e le nostre regioni centro-settentrionali, accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco che ha determinato un generale aumento delle temperature al centro-sud e il ritorno della polvere sahariana in sospensione in quota su gran parte delle nostre regioni – precisa la nota online. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà soprattutto il nord, la Sardegna e le regioni centro-settentrionali tirreniche, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti e occasionali fenomeni di instabilità sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. La perturbazione si sposterà lentamente verso levante e, dalla Sardegna, si estenderà verso la Sicilia, favorendo un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-sud nelle giornate di martedì e mercoledì, con rischio piuttosto elevato di addensamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco che riguarderanno soprattutto le zone collinari e montuose nel pomeriggio, ma che, occasionalmente, si estenderanno anche verso le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. In particolare, nella giornata di mercoledì, l’instabilità si manifesterà sul versante adriatico con annuvolamenti e rovesci, anche a carattere temporalesco che potrebbero interessare le Marche, l’Abruzzo e il Molise, risultando localmente di moderata intensità. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile a partire da giovedì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con alternanza di schiarite, anche ampie, e annuvolamenti, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, occasionalmente associati a precipitazioni sparse – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, non si escludono addensamenti lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico, ma si tratterà di fenomeni a carattere sparso che lasceranno spazio ad ampie schiarite nel corso della serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Cielo parzialmente nuvoloso nella mattinata di martedì, tuttavia nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di temporali sulle zone interne e montuose (Marsica, Aquilano, Alto Sangro e Valle Peligna) che, occasionalmente, si estenderanno verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, attenuandosi in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Moderati dai quadranti meridionali sull’Adriatico centrale e, nel corso della giornata, anche sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si esclude temporaneo Garbino sul versante adriatico – Mare: Generalmente mosso o molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org