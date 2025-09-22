Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’attenuazione dell’alta pressione e l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà anche le nostre regioni centrali da stasera e nei prossimi giorni

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni nord-occidentali e la Sardegna, dove il tempo è decisamente peggiorato con rovesci e temporali anche di forte intensità che, nelle prossime ore, si estenderanno verso le restanti regioni settentrionali, verso la Toscana e verso il Lazio – riporta testualmente l’articolo online. La perturbazione, infatti, raggiungerà anche le nostre regioni centrali a partire da stasera, inizialmente si manifesterà sul Lazio ma, entro la mattinata di domani, nubi e fenomeni interesseranno anche le Marche, la nostra regione e il Molise, in particolare le aree interne e montuose, dove sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di martedì, inoltre, l’instabilità tenderà a manifestarsi anche sul versante adriatico con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità e temperature in graduale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la persistenza di condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni, probabilmente per gran parte della settimana, a causa dell’arrivo di correnti di origine atlantica direttamente sul bacino del Mediterraneo e sulla nostra penisola – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, inizialmente si tratterà di nubi medio-alte e stratificate ma tra stasera-notte e le prime ore della mattinata di martedì la nuvolosità tenderà ad intensificarsi, specie sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci, anche a carattere temporalesco, in sconfinamento localmente anche sul versante adriatico – Nella giornata di martedì l’instabilità si manifesterà anche sul versante adriatico, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie o in ulteriore lieve aumento nei valori massimi ma la tendenza è verso una graduale diminuzione a partire da stasera-notte e nella giornata di martedì, specie sul settore occidentale della nostra regione – Venti: Deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo nel corso della giornata, specie sulle zone interne – Scirocco sull’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa. Da domani venti in rotazione dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera – Mare: Inizialmente quasi calmo o poco mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

