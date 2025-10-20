Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che attraverserà la nostra penisola tra domani e mercoledì ma favorirà fenomeni soprattutto sul versante tirrenico e sulle zone montuose

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica che, tra domani e mercoledì, attraverserà gran parte delle nostre regioni e favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose e sul versante tirrenico, dove sono attesi rovesci più frequenti e localmente intensi, mentre sul versante adriatico i fenomeni saranno meno probabili e le temperature subiranno un progressivo aumento a causa del rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che precedono ed accompagnano l’arrivo della perturbazione atlantica – si legge sul sito web ufficiale. Anche nei prossimi giorni continueranno a giungere sistemi nuvolosi di origine atlantica che favoriranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni e precipitazioni sparse, più probabili sul versante tirrenico e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, mentre i venti occidentali in rinforzo porteranno le temperature su valori ben al disopra delle medie stagionali, specie al centro-sud. Alla base dei dati attuali, inoltre, non è da escludere un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana (o nei primi giorni della prossima settimana) ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare in particolare sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico ma non si prevedono fenomeni rilevanti anche se, tra stasera-notte e la mattinata di martedì, saranno possibili precipitazioni sparse sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, localmente, nell’Aquilano, più probabili nel corso della giornata – Temperature: In aumento, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Inizialmente deboli a regime di brezza mal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare con rinforzi; occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org