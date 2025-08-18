Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’instabilità che continuerà ad interessare le nostre regioni centrali e si intensificherà nella giornata di martedì, anche sul versante adriatico

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile che scorrono in quota su gran parte delle nostre regioni e favoriscono lo sviluppo di temporali durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, addensamenti consistenti sono attesi sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone alto collinari, interne e montuose, con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in estensione verso il Lazio e la Campania – si apprende dal portale web ufficiale. Da domani le correnti in quota si disporranno dai quadranti nord-occidentali e, di conseguenza, i fenomeni di instabilità, che riguarderanno ancora una volta le aree appenniniche, tenderanno ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibili sconfinamenti verso le aree costiere di Marche e Abruzzo in particolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le temperature subiranno una lieve e graduale diminuzione, tuttavia un nuovo temporaneo aumento sembra probabile tra mercoledì e giovedì, a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che favorirà un temporaneo richiamo di masse d’aria calda verso le regioni centro-meridionali – precisa il comunicato. A seguire, almeno stando ai dati attuali, probabile deciso peggioramento nelle giornate di venerdì e sabato, anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in mattinata ma la tendenza è verso un progressivo aumento della nuvolosità sulle zone montuose dalla tarda mattinata con possibilità di temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano, la Valle Peligna, l’Alto Sangro e la Marsica – Non si escludono fenomeni verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico ma i temporali di moderata intensità saranno più frequenti sulle zone interne della nostra regione dove non si escludono forti raffiche di vento e occasionali grandinate – si apprende dalla nota stampa. La nuvolosità tornerà ad attenuarsi in serata-nottata ma l’instabilità si manifesterà nuovamente nella seconda metà della giornata di martedì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali; caldo afoso lungo la fascia costiera – Temperature in diminuzione nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Poco mosso ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

