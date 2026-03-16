Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con tempo instabile e a tratti perturbato su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali. Attesa nuova fase di maltempo di stampo invernale tra martedì sera e giovedì con temperature in generale diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di una perturbazione di origine atlantica, che ha favorito la formazione e l’approfondimento di una vasta area di bassa pressione attualmente in azione sulle regioni meridionali – La presenza della perturbazione sulle regioni meridionali influenzerà ancora una volta il tempo, in negativo, anche sulle nostre regioni centrali, in particolar modo sul settore adriatico, dove sarà presente della nuvolosità che favorirà precipitazioni a carattere sparso, più frequenti sui rilievi, sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, sulle Marche, sull’Abruzzo, sul Molise e sulla Puglia – La situazione meteorologica tenderà gradualmente a migliorare in serata e in nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì, tuttavia, si tratterà di un miglioramento temporaneo, in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa orientale, che si estenderà verso le regioni centro-meridionali adriatiche a partire dalla serata di martedì e nel corso della giornata di mercoledì. Questa situazione favorirà un nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche e un generale sensibile calo delle temperature, a causa delle masse d’aria fredda in arrivo dai vicini Balcani, che porteranno ad un tempo instabile con rovesci diffusi e persino il ritorno delle nevicate fino a quote relativamente basse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attesi, inoltre, forti venti di Grecale con mareggiate lungo le coste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si prospetta dunque il ritorno di un tipo di tempo di stampo invernale tra martedì sera e giovedì, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con alternanza di schiarite e annuvolamenti lungo la fascia costiera, mentre addensamenti consistenti riguarderanno le zone collinari, montuose e interne, dove sono attese precipitazioni anche di moderata intensità, nevose sui rilievi appenninici al di sopra dei 1.400-1.700 metri – precisa la nota online. Nel corso della giornata saranno possibili addensamenti consistenti anche lungo la fascia costiera con possibili precipitazioni sparse; non si escludono manifestazioni temporalesche – Una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in serata, in nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì, ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con tempo in progressivo peggioramento, ad iniziare dal settore adriaticoTemperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.Venti: Deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Mosso o molto mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org