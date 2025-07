Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con tempo stabile e temperature ben al disopra delle medie stagionali al centro-sud, mentre forti temporali interesseranno le regioni settentrionali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta meteorologicamente divisa in due: al nord giungono masse d’aria fresca di origine atlantica che, come accaduto nella giornata di ieri, favoriranno episodi di instabilità con elevata probabilità di temporali di forte intensità, mentre le regioni meridionali continueranno ad essere interessate da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che determinerà condizioni di tempo stabile ma con temperature ben al disopra delle medie stagionali e valori massimi superiori ai +40°C su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna – Temperature elevate si registreranno anche sulla nostra regione, in particolare nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con punte massime comprese tra i +37°C e i +39°C, mentre l’afa si intensificherà ulteriormente lungo la fascia costiera, dove le temperature risulteranno lievemente meno elevate rispetto alle zone interne ma con tassi di umidità molto elevati e conseguente caldo afoso – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale calo delle temperature a partire da mercoledì, tuttavia da giovedì sembra probabile un graduale cedimento dell’alta pressione che favorirà l’ingresso di una perturbazione atlantica attesa inizialmente al nord ma in estensione verso le restanti regioni centro-meridionali tra venerdì e il fine settimana – Situazione questa che, se verrà confermata nei prossimi aggiornamenti, porterà una fase di maltempo anche sulle nostre regioni centrali e un generale calo delle temperature a partire da venerdì e nel corso del fine settimana: si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti (e polvere sahariana in sospensione in quota) nel corso della giornata, ad iniziare dalle zone interne e montuose in estensione verso il settore adriatico – Temperature elevate sulle zone interne, in particolare nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e, localmente nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con valori massimi intorno ai +37°C/+39°C. Valori meno elevati lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso – recita il testo pubblicato online. Tra il tardo pomeriggio e la tarda serata non si esclude un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico e temperature in temporaneo aumento anche lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di martedì, proseguirà il tempo stabile con temperature al disopra delle medie stagionali.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. Caldo torrido sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, caldo afoso lungo le coste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza ma nel pomeriggio è previsto un rinforzo dei venti di Libeccio sulle zone interne e montuose: non si esclude un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio tra il tardo pomeriggio e la tarda serata con possibile Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

