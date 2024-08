Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata. Poche novità nei prossimi giorni ma saranno possibili temporali pomeridiani sui rilievi appenninici

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento rispetto al fine settimana: si allontana l’instabilità anche se, nelle prossime ore, correnti atlantiche continueranno a raggiungere la nostra penisola favorendo annuvolamenti soprattutto al centro-nord e possibili fenomeni di instabilità lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, proseguirà il tempo stabile a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, tuttavia, non sarà particolarmente solido in quota e, di conseguenza, temporali pomeridiani potrebbero formarsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sulle zone interne e montuose, anche nei prossimi giorni, mentre nel fine settimana, alla base dei dati attuali, le temperature potrebbero tornare a salire anche in maniera sensibile su tutte le regioni: vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso ma con nuvolosità in temporaneo aumento in mattinata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso il Pescarese e il Chietino ma in attenuazione dalla tarda mattinata: non si escludono deboli precipitazioni sparse ma in rapido miglioramento entro la tarda mattinata con ampie schiarite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, più probabili sui rilievi della Marsica e sull’Alto Sangro, in attenuazione nel tardo pomeriggio-sera – Poche novità nei prossimi giorni.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org