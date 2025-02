Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con tempo stabile su gran parte delle nostre regioni ma non mancheranno annuvolamenti, specie sul versante adriatico. Temperature in diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi, tuttavia correnti atlantiche raggiungono le nostre regioni e favoriscono la formazione di corpi nuvolosi che, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, favoriranno annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Masse d’aria molto fredda si avvicineranno ulteriormente alla nostra penisola ma rimarranno confinate sui vicini Balcani, dove le temperature subiranno un ulteriore calo, tuttavia un graduale calo delle temperature si manifesterà anche sul versante adriatico ma non si prevedono sostanziali cambiamenti nei prossimi giorni – precisa la nota online. Inoltre, alla base dei dati attuali, a partire da metà settimana sembra probabile una progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, se confermata, si espanderà verso l’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature in aumento, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso sulle zone montuose ma con annuvolamenti che riguarderanno il settore adriatico e l’Aquilano, senza fenomeni di rilievo, anche se non si escludono occasionali deboli precipitazioni sul versante adriatico – Foschie e banchi di nebbia sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Possibili schiarite nel corso della giornata, specie sul settore occidentale, occasionalmente anche sul versante adriatico, tuttavia non si escludono addensamenti consistenti sull’Alto Sangro nel corso della giornata, specie nel pomeriggio, in attenuazione in serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di martedì, prevalenza di tempo stabile ma con annuvolamenti.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale aumento – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org