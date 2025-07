Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa del transito di una perturbazione atlantica che favorirà episodi di maltempo anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, raggiungerà le regioni centrali e determinerà una fase di maltempo con rovesci, temporali e temperature in generale diminuzione – Il maltempo riguarderà anche le nostre regioni centrali e i temporali potrebbero risultare anche di forte intensità con elevata probabilità di nubifragi e forti raffiche di vento, specie dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata; in serata, inoltre, è atteso un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che determineranno un ulteriore calo delle temperature e favoriranno mareggiate lungo le coste adriatiche, con l’instabilità che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di martedì, specie sul versante adriatico, con rovesci sparsi, anche temporaleschi, localmente di moderata intensità. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista entro il tardo pomeriggio-sera di martedì, tuttavia un nuovo impulso di aria fresca di origine atlantica favorirà episodi di instabilità anche nella giornata di mercoledì, specie sulle zone montuose ma con fenomeni che potrebbero estendersi, entro il tardo pomeriggio, verso il settore adriatico – Le temperature subiranno una generale diminuzione e si porteranno al disotto delle medie stagionali e, alla base dei dati attuali, il caldo intenso non tornerà almeno fino alla fine della settimana quando, invece, le nostre regioni centro-settentrionali potrebbero essere interessate dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento nel corso dalla mattinata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, dove sono attesi rovesci sparsi che, dalla tarda mattinata, assumeranno carattere temporalesco e si estenderanno verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino – recita il testo pubblicato online. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio i temporali, anche di forte intensità, interesseranno le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, per poi estendersi anche verso le aree costiere: non si escludono forti raffiche di vento e occasionali grandinate, attenzione – si apprende dalla nota stampa. I fenomeni temporaleschi continueranno a manifestarsi nel pomeriggio-sera, specie sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, sulle zone collinari e costiere, dove non si escludono nubifragi, con venti settentrionali in rinforzo in serata – Tempo instabile anche in nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sulle zone costiere, collinari e pedemontane, mentre saranno meno probabili i fenomeni sulle zone interne della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In diminuzione, anche sensibile nella seconda metà della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Inizialmente deboli occidentali sulle zone interne e montuose, orientali lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Dal tardo pomeriggio-sera tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in deciso aumento dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

