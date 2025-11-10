Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà dalle prossime ore e nei prossimi giorni a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta ancora interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che ha favorito episodi di maltempo soprattutto al meridione, ma che ha provocato precipitazioni anche di moderata intensità sulla nostra regione e sul vicino Molise, specie nella giornata di ieri – precisa la nota online. A partire dalle prossime ore assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle zone interne delle nostre regioni centrali e in estensione verso il settore adriatico entro il pomeriggio-sera, ma il miglioramento proseguirà anche nei prossimi giorni a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attuali, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato almeno fino a venerdì, con temperature massime in graduale aumento, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel fine settimana, almeno stando ai dati attuali assisteremo al probabile cedimento dell’alta pressione, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sulle zone montuose, specie sulle cime più alte dei nostri rilievi appenninici, mentre residui annuvolamenti riguarderanno il settore adriatico, specie nel Vastese e sulle zone interne, sulla Valle Peligna e nell’Aquilano, con possibili banchi di nebbia – viene evidenziato sul sito web. Nel corso della giornata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di martedì ma con possibili annuvolamenti in transito tra la tarda mattinata e il pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org